Plus Bad Kreuznach Letzter Bad Kreuznach-Kunstkalender von Peter Trautmann: Künstler zeigt zwölf weitere Love Places Von Harald Gebhardt i „Am Ellerbach“ heißt dieses Gemälde in Mischtechnik im Stil von Lyonel Feininger, das in Trautmanns zweitem und letztem Kalender mit seinen Bad Kreuznacher Lieblingsplätzen zu sehen ist. Foto: Peter Trautmann Peter Trautmann ist d e r Kunstexperte für besondere Orte in der Stadt – seien es nun die Bad Kreuznacher Brückenhäuser, die Lost Places oder die Love Places. Zu Letzteren hat der 73-Jährige für 2025 jetzt seinen zweiten Kunstkalender herausgebracht. Nach nunmehr 20 Kunstkalendern kontinuierlich in ununterbrochener Reihenfolge von 2006 bis 2025 wird dies sein letzter sein. Lesezeit: 3 Minuten

Als kleines Schmankerl sind dem Jubiläumskalender vier Postkarten mit Kreuznacher Motiven zum Ausschneiden hinzugefügt. Insgesamt kommt er sogar auf die stolze Anzahl von 36 Kalendern. Vernissage in der City-Kirche Originalwerke der „Love Places“-Reihe „Lieblingsplätze in unserer Stadt“ stellt er im September auch im Nahe-Raum der City-Kirche, Mannheimer Straße 82, in Bad Kreuznach ...