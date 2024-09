Plus Bad Kreuznach Letzter Ausweg Frauenhaus Bad Kreuznach: Ling entflieht brutaler Ehe Von Cordula Kabasch i Gewalt in der Ehe oder in engen Beziehungen ist kein Einzelfall. Im Bad Kreuznacher Frauenhaus fanden vergangenes Jahr 28 Frauen und 37 Kinder ein vorübergehendes Zuhause. Die Einrichtung hilft dabei, im Leben Fuß zu fassen und sich eine sichere Existenz aufzubauen. Foto: dpa/ Jonas Walzberg Die Geschichte von Ling (Name von der Redaktion geändert) ist kein Einzelfall: Die 58-jährige Chinesin war viele Jahre mit einem Mann verheiratet, der sie misshandelt hat. Freunden oder Nachbarn ist das nie aufgefallen. Nach außen sah das Ehepaar mit seinen Kindern aus wie eine glückliche Familie. Ling konnte ihrem Mann nach 30 Jahren Ehe entkommen, weil sie im Bad Kreuznacher Frauenhaus einen Platz fand. Oft ist es jedoch ausgebucht. Lesezeit: 6 Minuten

Das Leid der Chinesin ist eines, das vielleicht hätte vermieden werden können, wenn sie nur früher gewusst hätte, was sie heute weiß. Das sagt Ling, und deshalb erzählt sie ihre Geschichte. Es ist eine, die so oder ähnlich 28 Frauen im vergangenen Jahr erlebt haben, die in der Bad Kreuznacher ...