Seit Montagabend erinnern nur noch Betontrümmer an den einstigen Rewe-Markt am Holzmarktkreisel in der Rüdesheimer Straße. Nachdem in der vergangenen Woche das Abrissgebäude innen entkernt wurde, machte sich gestern der Bagger der Firma Spira Tiefbau über den Betonbau her und riss das Gebäude von oben nach unten systematisch ab.