Die in Stromberg lebende Mitbegründerin der Initiative Soonwald, Monika Kirschner, las am Mittwoch zum zweiten Mal im Jagdzimmer des Schlossparkmuseums aus ihrem Buch „Auf den Spuren einer verborgenen Welt – Sagenhafter Soonwald“. In jahrelanger akribischen Kleinarbeit hat sie mündlich überlieferte sagenhafte Geschichten aus den wilden Wäldern des Hunsrücks gesammelt, in sprachliche Form gebracht und in einen Erzählband gefasst.