Leseraufruf vom „Oeffentlichen“: Was erwarten Sie sich für das Jahr 2022?

Wir wollen von Ihnen wissen: Welche Pläne haben Sie für das neue Jahr? Ob es nun der lang ersehnte Urlaub, die Fertigstellung des Eigenheims oder ein anderer spezieller Vorsatz ist: Schreiben Sie uns per E-Mail an bad-kreuznach@rhein-zeitung.net, was Sie sich für 2022 vorgenommen haben. Gerne können Sie uns auch ein passendes Foto (Größe: mindestens 2 MB, JPG) zusenden, welches Ihre Absichten unterstreicht. Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort sowie den Betreff „Mein 2022“ an. Ihre Zuschriften werden wir in einer unserer nächsten Ausgaben sowie online unter www.rhein-zeitung.de veröffentlichen. Die Redaktion des „Oeffentlichen“ wünscht Ihnen ein gutes Jahr 2022 und freut sich auf Ihre Nachrichten!