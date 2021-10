„Mein Name ist Gundula Gause. Wer von euch kennt das Heute-Journal?“ Knapp 60 Finger der anwesenden Fünftklässler (b und e) und Lesescouts schnellten in die Höhe und überraschten die ZDF-Journalistin und Lesebotschafterin der Stiftung Lesen in Mainz. Sie war zur Einweihung der neuen Lese-Lounge an die Hargesheimer Alfred-Delp-Schule (ADS) gekommen.