Bad Kreuznach

Landrätin Bettina Dickes (CDU) will die Mitarbeiter in der Jugendarbeit, von denen sich viele ehrenamtlich engagieren, vor den Sommerferien nicht im Regen stehen lassen. Daher informierte sie in der Kreisverwaltung, worauf in Zeiten der Corona-Pandemie bei der Durchführung von Freizeiten in den Sommerferien zu achten ist.