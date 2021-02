Leichnam im Glan entdeckt: Identität noch ungeklärt

Ein lebloser Körper ist am Montagabend in Odernheim aus dem Glan geborgen worden. Jugendliche aus einer ansässigen Suchtpräventionseinrichtung hatten den Leichnam nachmittags vom Ufer aus entdeckt und umgehend die Polizei alarmiert.

Wie die Kirner Polizei am Abend bestätigte, war die Bergung des Leichnams erfolgreich. Die Ermittlungen werden von der Bad Kreuznacher Kriminalpolizei geführt.

Am Montagnachmittag waren die Jugendlichen auf dem Gelände an der Draisinenstrecke in Richtung Staudernheim mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als sie den schrecklichen Fund machten.

Noch gibt keine näheren Auskünfte über die Identität der Leiche. Das könnte sich aber in den nächsten Tagen ändern. ri