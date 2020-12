Meisenheim

Wie funktioniert das Ökosystem Wald? Wie wirken sich Klimaveränderungen auf die Natur aus? Wie fühlt sich das Fell eines Fuchses an? Diesen und anderen spannenden Fragen waren die Kinder in der ersten Woche der Ferienbetreuung auf der Spur. Aber auch kreatives Basteln mit Naturmaterialien, ein Bienenhotel und Spiele aus Holz bauen, Baummonster kreieren und mehr standen in der vergangenen Woche auf dem Programm der Ferienaktion.