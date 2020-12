Kreis Bad Kreuznach

Anfang kommender Woche startet im Kreis Bad Kreuznach das neue Schuljahr. Fast scheint es, als sei die Corona-Krise dabei kein Thema mehr: Die Maskenpflicht gilt nur noch auf den Fluren und auf dem Schulhof, unterrichtet wird in voller Klassenstärke und ohne Abstandsgebot. Eine Deutschlehrerin, die an einer weiterführenden Schule im Kreisgebiet unterrichtet und anonym bleiben möchte (Name der Redaktion bekannt), sagt dazu: „Auf das, was da vor uns liegt, sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Wir sitzen auf einem Pulverfass.“