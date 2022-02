Leer stehende Geschäfte in der Innenstadt sind für den gesamten Einzelhandel ein Graus. Der in Bad Kreuznach lebende Fotograf Gerhard Weber weiß das und bietet eine Alternative an. Er stellt gewissermaßen als Farbtupfer in leer stehenden Läden seine Bilder aus. „Galeria Mobilia“ nennt er sein Projekt zur Überbrückung von Leerständen in den Innenstädten.