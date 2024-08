Plus Bad Kreuznach Leerer Briefkasten sorgt für Ärger: Problem bei Postzustellung im Mittleren Flurweg in Bad Kreuznach Von Josef Nürnberg i Anwohner beklagten die Zustellung der Briefe im Mittleren Flurweg in Bad Kreuznach. DHL sagte zu, das Thema mit den Zustellern zu besprechen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa Eine Postkundin (Name ist der Redaktion bekannt) und ihr Lebenspartner, die im Mittleren Flurweg in Bad Kreuznach wohnen, warten laut eigener Aussage teils 14 Tage auf die Zustellung von Briefsendungen. Dadurch erreicht sie mancher Brief oft zu spät. Da die Nachfrage bei einer Zustellerin keine Klärung brachte, bat sie nun den „Oeffentlichen“ darum, die Gründe für die verspätete Zustellung zu recherchieren. Lesezeit: 2 Minuten

Anhand einer App kann die Postkundin genau sehen, wann die Postsendungen an sie eingeliefert worden sind. Galt bei der Post früher noch die Maxime „E plus 1“ – was bedeutet, dass der Brief am folgenden Werktag nach der Einlieferung zugestellt sein soll – gilt das zumindest im Mittleren Flurweg nicht. ...