Plus Winterbach

Lebensmittel bis vor die Haustür: Gemeinsames Modellprojekt zwischen dem Dorfladen am Soonwald und der KRN

i Sind bereit für die erste Auslieferfahrt (von links): Landrätin Bettina Dickes, die Busfahrer Ralf Werner und Joachim Ahlert sowie Reinhard Koch (Vorsitzender des wirtschaftlichen Vereins Dorfladen am Soonwald). Foto: Lena Reuther

Zwischen dem Dorfladen am Soonwald in Winterbach und der KRN ist nun ein Modellprojekt an den Start gegangen. Registrierte Kunden bekommen ihre bestellten Waren mit den Rufbussen nach Hause geliefert.