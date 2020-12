Bad Kreuznach

Virtuelle Beratung statt persönlicher Gespräche: Die Corona-Krise mit all ihren Unsicherheiten kann Konflikte und Stress noch verschärfen. Die Lebensberatungsstelle an der Bad Kreuznacher Salinenstraße hat nach wie vor ein offenes Ohr für Ratsuchende – nicht mehr im persönlichen Gespräch, aber per E-Mail oder am Telefon.