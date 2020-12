Bad Münster-Ebernburg

„Wollte? Hätte? Könnte? Würde? „Machen!“ Nichts beschreibt besser, was Andreas und Claudia Rapp seit Montagmorgen im ehemaligen Rewe-Markt an der Berliner Straße von Bad Münster unternehmen, als ein Din A4-großer Zettel am Büroschrank des Chefs. Ihr „Nahe Laden – Feine Viktualien“, seit Monaten vorbereitet, ist eröffnet, bringt Leben und regionale Produkte in den Stadtteil Bad Kreuznachs.