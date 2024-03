Bad Kreuznach

Lauter Protest für Verkehrswende: Fridays for Future und Verdi in Bad Kreuznach unterwegs

Von Markus Kilian

i "Wir fahren zusammen": Die Bad Kreuznacher Ortsgruppen von Fridays for Future und Verdi haben am Freitagmittag für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV und damit für mehr Klimaschutz demonstriert. Foto: Markus Kilian

Erstmals haben Fridays for Future (FFF) am Freitagmittag gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi für einen besseren ÖPNV und in der Folge für mehr Klimaschutz demonstriert.