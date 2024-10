Plus Bad Kreuznach/Norheim Laura Ludwig stellt sich am 2. November zur Wahl: Naheweinkrone ist ein echter Kindheitstraum Von Lena Reuther i Laura Ludwig ist eine von zwei Kandidatinnen, die sich um den Titel der Naheweinkönigin bewerben. Foto: Lena Reuther Als „ein richtiges Gässje“ beschreibt sich Laura Ludwig. Die 25-Jährige, aufgewachsen in Bad Kreuznach, ist eine von zwei Kandidatinnen um den Titel der Naheweinkönigin. „Ich fand die Majestäten schon immer faszinierend“, erzählt sie im Gespräch mit dem „Oeffentlichen“. Als sie mit ihren Eltern im Alter von etwa sechs Jahren den Bad Kreuznacher Jahrmarkt besuchte, hat sie damals Autogramme der Naheweinkönigin bekommen und durfte die Krone anfassen, erinnert sie sich. Ab diesem Zeitpunkt war für sie klar: Irgendwann will sie diese Krone selbst tragen. Lesezeit: 2 Minuten

Laura Ludwig ist Quereinsteigerin in Sachen Wein. Im Jahr 2017 habe sie angefangen auf dem Buchenländer Hof in Norheim zu arbeiten, berichtet sie – daher tritt sie bei der Wahl am 2. November auch für Norheim an. Sie ist hier vor allem in der Straußwirtschaft tätig, gibt Gästen aber auch ...