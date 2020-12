Odernheim

Die Arbeiten gehen weiter: Im Zuge der Sanierung der Landestraße 234 in Staudernheim werden laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach nun auch die Arbeiten in Odernheim fortgesetzt. Der Landesbetrieb kündigte an, dass ab Montag, 27. Juli, die Gemeindestraße „Hinterruthen“ sowie ein Teilstück der Bahnhofstraße in Odernheim für rund vier Wochen voll gesperrt werden.