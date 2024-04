Langjähriges Funkloch wird endlich beseitigt: Schweinschied erhält eigene Mobilfunkstation

Vodafone will Anfang Juni eine neue Mobilfunkstation in Schweinschied in Betrieb nehmen und damit das Breitbandfunkloch in einem Teil des Ortes beseitigen.

Arbeiten an der Mobilfunkstation in Schweinschied. Foto: Andrea Brand

Momentan wird die Gemeinde durch mehrere umliegende Mobilfunkstandorte versorgt – etwa aus Kappeln, Hoppstädten und Lauschied. Allerdings sind nur 92,3 Prozent der besiedelten Gebiete mit mobilem Breitband (LTE) versorgt.

Das Unternehmen bringt darüber hinaus die Mobilfunkgeneration 5G in die Region und will weiter in die Infrastruktur investieren. Bis Mitte 2025 sind 18 Bauprojekte geplant. Dabei werden viele neue Stationen in Betrieb genommen. Von diesen Datenautobahnen profitieren die Menschen in Rehborn, Limbach, Schweinschied, Daxweiler, Bad Kreuznach, Hackenheim, Waldböckelheim, Bockenau, Odernheim, Frei-Laubersheim und Kellenbach.

Aktuell betreibt Vodafone 61 Mobilfunkstationen im Landkreis Bad Kreuznach. 56 dieser 61 Standorte sind mit LTE-Technologie ausgerüstet, 24 mit 5G. Bis Mitte 2025 sind drei neue LTE-Stationen in Rehborn, Limbach und Schweinschied geplant. Dadurch ist dann praktisch die gesamte Bevölkerung im Landkreis an das Mobilfunknetz angebunden. rea