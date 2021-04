Digitale Kommunikation – in Corona-Zeiten etabliert sie sich als Alternative zu Teamtreffen in Präsenzform. Das Langenlonsheimer Unternehmen Tividoo, bereits seit 2013 am Markt, entwickelt sein Geschäftsmodell weiter, war als Experte kürzlich gar bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung von Fußballbundesligist Mainz 05 gefragt.