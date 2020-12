Langenlonsheim

Um notwendigen Parkraum und Erholungsflächen in der alten Ortslage schaffen zu können, hat sich die Gemeinde durch einen einstimmigen Satzungsbeschluss des Langenlonsheimer Gemeinderates ein besonderes Vorkaufsrecht für den Erwerb des Grundstücks 146 in der Naheweinstraße gesichert. „Damit haben wir den Fuß in der Tür”, unterstrich Ortsbürgermeister Bernhard Wolf.