Kreis Bad Kreuznach

Landratswahl im Kreis Bad Kreuznach: SPD schickt Katharina Dahm gegen Bettina Dickes ins Rennen

i Katharina Dahm (44), SPD-Gemeinderätin in Hüffelsheim, will im November Landrätin des Kreises werden. Foto: Markus Kilian

Die 44-Jährige wird am 10. November gegen Amtsinhaberin Dickes (CDU) antreten. Dahm ist in Bad Kreuznach aufgewachsen und lebt mit ihrem Partner in Hüffelsheim.