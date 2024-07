Landratswahl im Kreis Bad Kreuznach im November: SPD will Dickes herausfordern

Die Sozialdemokraten schicken einen Kandidaten ins Rennen, der Name des Bewerbers ist bis jetzt allerdings noch geheim.

Am 10. November wählen die Bürger an Nahe und Glan den Landrat für die nächsten acht Jahre. Neben Amtsinhaberin Bettina Dickes (CDU) bewirbt sich auch ein Kandidat beziehungsweise eine Kandidatin der SPD um das Amt. Wer genau, soll Ende der Woche bekannt gegeben werden.

Amtsinhaberin Bettina Dickes (CDU) bekommt Konkurrenz: Die SPD wird bei der Landratswahl am 10. November einen Kandidaten beziehungsweise eine Kandidatin ins Rennen schicken. Das hat Kreisvorsitzender Michael Simon auf Nachfrage vom „Oeffentlichen“ bestätigt, einen Namen wollte er allerdings noch nicht verraten. „Es wird ein Wahlvorschlag sein, mit dem wir uns sehr gut sehen lassen können“, ist der Sozialdemokrat überzeugt.

Es handele sich bei der Personalie nicht um jemanden der „üblichen Verdächtigen“. Landrätin Dickes hatte bereits vor Monaten bekannt gegeben, sich erneut für das Amt zu bewerben. Dass es „kein Spaziergang“ werde, sei der Partei klar, so Michael Simon weiter. „Wir wissen, dass wir jetzt rennen müssen.“ Noch in dieser Woche will die Kreis-SPD bekannt geben, wer für die Landratswahl im November kandidiert.