Plus Bad Kreuznach Landratswahl im Kreis Bad Kreuznach: Grüne stellen sich hinter SPD-Kandidatin Katharina Dahm Von Christine Jäckel i Michaela Bögner (von links) begrüßte Katharina Dahm, die bei der Landratswahl für die SPD antritt, mit Lars Medinger zum Dialog. Foto: Christine Jäckel Katharina Dahm (44) hat bei den Grünen Eindruck hinterlassen, und zwar einen positiven. Die SPD-Bewerberin für die Landratswahl im November stellte sich bei der Mitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen am Donnerstagabend den Fragen der Teilnehmer. Im Anschluss daran sprachen sich die Mitglieder bei einer Enthaltung dafür aus, die Kandidatur von Katharina Dahm für das Amt der Landrätin zu unterstützen. Lesezeit: 2 Minuten

„Ich gehe davon aus, dass thematisch viele Schnittmengen da sind“, sprach die Juristin mögliche kommunalpolitische Kooperationen mit den Grünen an. Die Professorin für Arbeitsrecht arbeitet an der Hochschule in Mainz. Sie ist dort seit drei Jahren auch Gleichstellungsbeauftragte und lebt in Hüffelsheim. Dort hat auch ihr kommunalpolitisches Engagement begonnen: Seit ...