„Die Infektionszahlen steigen auch bei uns extrem an“, informierte Landrätin Bettina Dickes am Montag die Mitglieder des Kreisausschusses. Das sei insbesondere in den Kindertagesstätten zu spüren, wodurch sich natürlich auch Eltern anstecken könnten. Was allerdings eine eventuelle Wieder-Öffnung des Impfzentrum in Bad Sobernheim angehe, bleibe sie bei ihrer Meinung: Nicht notwendig – und es gebe ja auch noch den Nachbarkreis.