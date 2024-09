Plus Bad Kreuznach Landrätin Bettina Dickes beleidigt: Meisenheimer zieht Berufung vor Amtsgericht zurück Von Markus Kilian i Das Amtsgericht Bad Kreuznach hat am Montagmorgen eine Beleidigung verhandelt: Ein Mann hatte Landrätin Dickes angegriffen. Foto: Markus Kilian Strafmaß für 62-Jährigen bleibt bei Zahlung von 2000 Euro. Bettina Dickes hatte Anzeige nach Herabwürdigung in E-Mail erstattet. Lesezeit: 2 Minuten

Es bleibt dabei: Ein Meisenheimer muss 2000 Euro Strafe zahlen, weil er Landrätin Bettina Dickes in einer E-Mail sowie in Sozialen Medien öffentlich beleidigt hat. Nachdem das Amtsgericht den Mann im Frühjahr zu der Zahlung verurteilt hatte, beantragte der 62-Jährige Berufung, zog diese aber am Montagmorgen nach kurzer Verhandlung letztlich ...