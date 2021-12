Privat betriebene Impfstationen, etwa an der Bad Kreuznacher Kreuzstraße und in der alten Grundschule Bad Sobernheims, nahmen vor wenigen Tagen ihren Dienst auf; Termine kann man im Internet ( www.impfzentrum-bad-kreuznach.de) vereinbaren. Die Betreiber rechnen mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab, vergütet wird nach den Honorarsätzen für niedergelassene Ärzte: 28 Euro pro Impfung werktags und 36 Euro an Wochenenden.