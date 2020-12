Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 17:47 Uhr

Kreis Bad Kreuznach

Landkreis betreut 303 Infizierte: 19 neue Fälle

19 neu mit dem Coronavirus infizierte Personen seit der jüngsten Statusmeldung (Stand Dienstag, 14 Uhr) gibt die Kreisverwaltung an. In der Gesamtzahl von 696 Infizierten seit Ausbruch der Pandemie im März sind die bisher 385 (plus 5) aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie acht verstorbene Personen enthalten.