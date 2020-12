Bad Kreuznach/Kirn

Im Abstand von vier Wochen beraubte im Sommer 2019 ein 38-jähriger Idar-Obersteiner zwei Brüder in Kirn. Er erbeutete mehrere Smartphones, einen Laptop und 50 Euro Bargeld im Gesamtwert von etwa 1200 Euro. Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte den vielfach und einschlägig vorbestraften Angeklagten mit italienischen Wurzeln zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Außerdem ordnete die Kammer die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt und die Sicherungsverwahrung für den Mann an.