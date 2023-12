Landgericht Bad Kreuznach: Haftstrafe für Angriff auf Stiefvater und Raub

Mit Freiheitsstrafen von zwei Jahren und sechs Monaten für eine 23-Jährige und zwei Jahren und drei Monaten für ihren 39-jährigen Freund hat das Landgericht Bad Kreuznach den Raub eines Mobiltelefons und einer Geldbörse samt Bankkarten und Ausweispapieren sowie einen Computerbetrug geahndet. Der Geschädigte in diesem Fall, der sich am 20. Mai 2022 in Bad Kreuznach ereignete, war der Stiefvater der 23-Jährigen.