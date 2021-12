„Die Glantalbahn wurde in den Jahren 1985 und 1986 durch die Deutsche Bundesbahn für den Personenverkehr in zwei Schritten abschnittsweise stillgelegt. Aus heutiger Sicht war diese Stilllegung ein Fehler...“, heißt es in einer Stellungnahme der Landesregierung zu einer Kleinen Anfrage des Kuseler Landtagsabgeordneten Oliver Kusch (SPD).