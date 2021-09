Etwa 600 Meter vom Schäferplacken bei Bad Kreuznach entfernt wurde am Wochenende eine verlassene Feuerstelle entdeckt, die sich als Schwelbrand über den Boden ausbreitete. Das Gebiet um den Schäferplacken ist ein beliebtes Erholungsgebiet, das in letzter Zeit immer mehr Besucher anzieht. Hinweise zu möglichen Verursachern des Feuers sind der Polizei in Bad Kreuznach zu melden.