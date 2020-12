Bad Kreuznach

Der eine mag ihn sehnlichst erwartet haben, der andere wäre lieber noch zu Hause – der erste Schultag nach den „Corona-Ferien“ war am Bad Kreuznacher Lina-Hilger-Gymnasium ein außergewöhnlicher Tag. Nie wurde einem so deutlich vor Augen geführt, wie viel sich innerhalb der vergangenen sieben Wochen geändert hat, als in dem Moment, als alle Schüler das Foyer betreten, um dort maskierte Lehrer anzutreffen. Das Lächeln zur Begrüßung lässt sich unter dem Mundschutz nur erahnen.