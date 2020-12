Kreis Bad Kreuznach

In die Kitas in Stadt und Kreis Bad Kreuznach zieht langsam wieder mehr Leben ein: Die Kindergärten sind vom erweiterten Notbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb übergegangen. Wie sich das jetzt so anfühlt und wie Kleine und Große damit umgehen? Wir haben uns umgehört.