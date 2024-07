Plus Bad Kreuznach Kurze Zündschnur hatte Folgen: 33-Jährige wurde rabiat gegen Mitbeschäftigte Von Christine Jäckel i Kurze Zündschnur hatte gravierende Folgen für Kollegen Foto: rcx - Fotolia Einen kleinen Strafrabatt gewährte das Landgericht Bad Kreuznach einer 33-Jährigen, die wegen Beleidigung und Körperverletzung vom Amtsgericht Bad Kreuznach im Oktober 2023 zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden war. In der Berufungsverhandlung reduzierten die Richter die verhängte Freiheitsstrafe von neun auf sieben Monate. Lesezeit: 2 Minuten

Die 33-Jährige war auf ihrer Arbeitsstelle in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung im November 2022 in Streit mit Arbeitskollegen geraten. Sie beleidigte eine Kollegin und schubste die Frau so heftig, dass diese auf den Boden fiel und sich erheblich verletzte. Durch den Sturz zog sie sich einen Oberarmbruch mit ...