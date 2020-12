Bad Kreuznach

Allein im Bezirk der Agentur für Bad Kreuznach (dazu zählen die Landkreise Birkenfeld, Bad Kreuznach und Rhein-Hunsrück) haben bis Ostern etwas mehr als 3000 Betriebe Kurzarbeit angezeigt und entsprechende Anträge gestellt. In ganz Rheinland-Pfalz sind es bisher mehr als 20.000 Unternehmen und Firmen. Die bundesweite Regelung zur Kurzarbeit weist aber ihre Tücken auf. Und konkrete Nachteile – für die Arbeitnehmer. Darauf, und auf generelle Konstruktionsfehler bei Kurzarbeitergeld, weist die IG Metall Bad Kreuznach hin. Deren erster Bevollmächtigter, Ingo Petzold, hat sich in einem offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten der Region gewandt.