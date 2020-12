Bad Kreuznach

Michael Vesper, Geschäftsführer der GUT Bad Kreuznach und damit neben Bürgermeister Wolfgang Heinrich verantwortlicher Touristiker in Bad Kreuznach, will sich gar nicht ausmalen, wie sich Corona auf den Tourismus auswirken wird. Das Thermalbad in Bad Kreuznach, die Crucenia-Thermen, die Crucenia-Totes-Meer-Salzgrotten sowie das Bäderhaus in Bad Kreuznach sind seit Dienstag geschlossen, Veranstaltungen finden so gut wie gar keine mehr statt, berichtete Vesper im Gespräch mit unserer Zeitung.