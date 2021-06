„Kunst trifft Wein auf dem Kauzenberg“: Am Sonntag, 20. Juni, 11 bis 18 Uhr, bietet der 2020 gegründete Förderverein Klein-Venedig Bohème Kunst, Musik, Vorträge, Lesungen und Wein in den Weinbergen auf dem Kauzenberg. Mit dabei sind die Weinberge von Dagmar Espenschied, James Montigny, Paul Anheuser und Lorenz & Söhne. Gezeigt werden Werke der Künstler Peter Trautmann, Rafael Gutierrez Stienert, Klaus Müller, Achim May und Berthold Schwartz.