Die 25. Auflage: Bingen Swingt am Wochenende Von Rainer Gräff i China Moses ist eine der Zugnummern bei der 25. Auflage von Bingen Swingt. Das Festival läuft von Freitag bis Sonntag. Foto: Sylvain Nor Von Freitag bis Sonntag gehört die Stadt am Rhein-Nahe-Eck der Musik. Bühne frei für Bingen Swingt, das Internationale Jazzfestival – in der 25. Auflage. Lesezeit: 3 Minuten

Vom 14. bis 16. Juni lockt das Internationale Jazzfestival mit Jazz, Funk und Swing vom Feinsten, versprechen die Binger Touristiker und Kulturmacher. Mit vier Bühnen am Bürgermeister-Neff-Platz, am Freidhof, auf der Burg Klopp sowie auf dem Speisemarkt verwandelt sich die Innenstadt in ein Festivalgelände. Insgesamt 26 Solisten und Bands spielen hier ...