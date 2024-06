Plus Auen/Bad Sobernheim

Kulturinitiative IFM geht neue Wege: Session in Auen statt Festival in Bad Sobernheim

i Bei den Festivals der IFM, hier der vergangene Salon Libertate in Bad Sobernheim, gibt es stets viel Musik, aber auch gesellschaftspolitische Themenschwerpunkte. Foto: IFM/Enrico Bosten

Wer darauf wartet, dass in diesem Jahr der Salon Libertatia in Bad Sobernheim die Pforten öffnet, wird darauf vergeblich warten. Denn in diesem Jahr nehmen sich die Veranstalter der Initiative für Freizeit und Musikkultur (IFM) eine Auszeit vom Festivalgeschäft. Stattdessen soll es ein kleineres neues Konzertformat in Auen geben.