Simmertal

Am letzten Veranstaltungswochenende 2020 des Simmertaler Kulturgartens hat Initiator Hansi Lenhard den Kulturpreis von Hermann Kochendörfer überreicht bekommen. Die Band des Abends war The Blue Onions, die eine „Blues Brothers Tribute Show“ auf die Bühne brachte. Stilecht gekleidet mit schwarzen Anzügen, schwarzen Hüten und schwarzen Sonnenbrillen, begeisterten die Musiker die Gäste des Kulturgartens in Simmertal mit einem sehr gelungenen Auftritt. Die 250 überdachten Plätze waren an diesem Samstagabend fast ausverkauft.