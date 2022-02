Es bleibt dabei: Die Alte Nahebrücke vom Kornmarkt in die Neustadt soll weiter Alte Nahebrücke heißen und nicht in Alte Stadtbrücke umbenannt werden. Einen entsprechenden Antrag der Stadtratsfraktion der Linken hat der Kulturausschuss am Dienstagabend mit großer Mehrheit (Neun Neinstimmen, einmal Ja, keine Enthaltung) abgelehnt.