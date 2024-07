Plus Meisenheim Kulinarischer Spaziergang durch den Park: Schlemmerfest in Meisenheim Von Roswitha Kexel i „Brochetas – das beste Fleisch nach lateinamerikanischer Art“ versprach der Kubaner. Foto: Roswitha Kexel Drei Tage lang Spezialitäten verschiedener Länder schlemmen und dabei das Ambiente des Stadtparks genießen – das war vergangenen Freitag bis Sonntag möglich. Lesezeit: 1 Minute

Viele Familien nutzten vor allem am Sonntag die Gelegenheit zum kulinarischen Spaziergang im Park. Am Freitagabend war Stimmung mit DJ Jonny angesagt. Am Samstag hielt der Regen einige Besucher fern, obwohl die Veranstalter Zelte und Pavillons aufgebaut hatten. Dennoch zeigte sich Christian Hüttemann, Geschäftsführer der FH Eventpur GmbH aus Bad Kreuznach, ...