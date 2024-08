Plus Heinzenberg Künstler zelteten und arbeiteten am Kellenbach: Achtes Symposium der Edith-Maryon-Kunstschule Von Sebastian Schmitt i 13 Künstler trafen sich eine Woche lang im romantischen Kellenbachtal und gestalteten Kunstwerke. Foto: Sebastian Schmitt Bereits zum achten Mal war Heinzenberg für eine Woche Schauplatz eines Kunstsymposiums. Lesezeit: 1 Minute

Die kleinste Gemeinde des Kreises kam in diesen Tagen künstlerisch groß heraus. Absolventen der Edith-Maryon-Kunstschule (EMK) in Freiburg-Munzingen hatten auf dem Gelände von Walter Rockenbach direkt am Kellenbach ihre Zelte aufgeschlagen. Den Materialien wie Hölzer und Steine waren ebenso wenig Grenzen gesetzt wie den Motiven. Eine Werkschau mit Ausstellung beschloss am ...