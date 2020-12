Bad Kreuznach

Der Bad Kreuznacher Stadtrat hat die Bestimmungen in der am 18. April 2019 beschlossenen Gestaltungsrichtlinie für die Erteilung von Sondernutzungen in der Fußgängerzone sowie den verkehrsberuhigten Bereichen Alte Nahebrücke, Mühlenteichbrücke und Roßstraße noch einmal verschärft: Der Umwelt zuliebe ist nicht nur Einweggeschirr aus Plastik – Besteck, Trinkgefäße und -halme, Plastikrührstäbchen sowie Einwegportionsverpackungen, etwa für Senf, Ketchup oder Kaffeesahne – für Gastronomie und Cafés, die den Straßenraum bewirtschaften passé. Neu auf dem Index stehen jetzt auch Produkte aus biobasierten Kunststoffen, zum Beispiel Polylaktid.