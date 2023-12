Kühlerschlauch eines Schwerlasters geplatzt: Windrad-Konvoi bleibt liegen

Windrad-Transport nach Desloch: Ein Konvoi blieb am Dienstagmorgen aufgrund einer Panne an einem Schwerlastfahrzeug liegen.

Kühlerschlauch eines Schwerlasters geplatzt: Rotorkonvoi blieb liegen Foto: Roswitha Kexel

Zu einer teilweisen Sperrung der B 420 und der K 66 zwischen Meisenheim und Desloch kam es am Dienstagmorgen bis gegen 10.30 Uhr. Nachdem bereits alle sechs Rotorblätter für zwei neue Windkraftanlagen bis Sonntag per Bladelifter in den Windpark Desloch transportiert waren (wir berichteten), sollten in den folgenden Nächten mehrere Schwertransporter weitere Bauteile anliefern.

Da jedoch bei einem Schwerlastfahrzeug ein Kühlerschlauch geplatzt war, blieb der gesamte Konvoi bis zur Behebung des Schadens liegen – und das dauerte bis in den Vormittag. Die Polizei regelte den Verkehr, mehrere Radiosender wiesen in den Verkehrsnachrichten auf die Sperrung hin. kx