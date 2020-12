Kreis Bad Kreuznach

Hier die harten Angreifer von FDP, Linken, Freien Wählern und AfD, dort die nicht minder harten Verteidiger von der CDU. Und dazwischen: SPD, Grüne und FWG als eher neutrale Mitspieler. So ließe sich am besten die Rollenverteilung am Montag im Kreistag beschreiben, als es um die Frage ging, ob die Eilentscheidung von Landrätin Bettina Dickes (CDU) rechtskonform war, am 23. März 50 Beatmungs-/Intensivplätze für 2,2 Millionen Euro zu ordern. Mitten in der Corona-Panik und mitten in der Bilderflut der Toten von Bergamo.