35 Aktive und 12 Fahrzeuge – mit stattlicher Anzahl an Mensch und Gerät rückten die Feuerwehren am Freitagmittag aus, als es galt, den Brand zweier Gartenhäuser in Spabrücken zu löschen. Sofort nach dem Einsatz warf ein Kritiker im Internet die Frage auf: Geht es nicht auch eine Nummer kleiner?