Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 10:08 Uhr

Bad Kreuznach

Kritik an den Corona-Regeln: 150 Demonstranten auf dem Kornmarkt

In den sozialen Medien war für vergangenen Samstag um 15 Uhr ein gemeinsamer „Spaziergang“ als sogenannte Querdenker-Aktion zum Thema Corona-Beschränkungen in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach angekündigt worden. Aus diesem Grund zeigten der Vollzugsdienst der Stadt und die Polizei verstärkte Präsenz in der Innenstadt.