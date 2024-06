Plus Bad Sobernheim Kritik am Wahlkampf in Bad Sobernheim: Banner am Ratshof „geschmacklose Provokation“ Von Silke Jungbluth-Sepp i Einen Steinwurf vom Amtszimmer des zur Wiederwahl antretenden Stadtbürgermeisters Michael Greiner im Rathaus entfernt, macht am Marktplatz Herausforderer Roland Ruegenberg von der Gruppierung LOS auf einem Banner Wahlwerbung für sich. An seiner Seite die Christdemokratin und Landrätin Bettina Dickes. Foto: Silke Jungbluth-Sepp Kurz vor der Stadtbürgermeister-Stichwahl am Sonntag in Bad Sobernheim werden die Töne immer schärfer: Dass Landrätin Dickes sich in den Wahlkampf einmischt, sorgt für Kritik. Lesezeit: 2 Minuten

Kurz vor der Stadtbürgermeister-Stichwahl am Sonntag schlagen die Wellen in Bad Sobernheim immer höher. Dass sich Bettina Dickes, Christdemokratin und amtierende Landrätin, vor der Stichwahl an die Seite von Roland Ruegenberg stellt und ihn unterstützt, hat in den vergangenen Tagen zu zahlreichen kritischen Reaktionen geführt, die unsere Redaktion erreicht haben. Ruegenberg, ...